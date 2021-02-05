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Меркель о Севпотоке-2: Сможем найти общее решение

Комментариев: 2
Строительство российского газопровода Меркель обсудила с Макроном. Также планирует договариваться с Байденом.
Меркель уверена, что Северный поток-2 достроят и запустят
Меркель уверена, что Северный поток-2 достроят и запустят
Расхождения по проекту Северный поток-2 не такие большие, страны Запада и США смогут договориться. Такое мнение в пятницу, 5 февраля, озвучила канцлер Германии Ангела Меркель после виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.
 
 
Она напомнила, что в ЕС был принят Третий энергетический проект. "У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", - говорит немецкий канцлер.

Меркель также рассказала, что обсудила вопрос энергоснабжения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и отметила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.
 
"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - заявила Меркель.
 

Она напомнила, что против санкций. "Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - добавила канцлер.
 
Кроме того, Меркель сообщила, что Берлин будет продолжать пытаться обеспечивать транзитную роль Украины для поставок российского газа.
 
Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода, если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.
 

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Теги: США, Германия, Меркель, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    05.02.2021, 19:45
Оценка:  0
shk67
Намешайте Меркель (радистка Кэт) отсасывать у ПXyйлa (Штирлиц).
Путин-Xyйло    05.02.2021, 19:29
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
А мыши все никак не отказываются жрать кактус
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