Меркель о Севпотоке-2: Сможем найти общее решение

Строительство российского газопровода Меркель обсудила с Макроном. Также планирует договариваться с Байденом.

Расхождения по проекту Северный поток-2 не такие большие, страны Запада и США смогут договориться. Такое мнение в пятницу, 5 февраля, озвучила канцлер Германии Ангела Меркель после виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Она напомнила, что в ЕС был принят Третий энергетический проект. "У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в "опасных водах". С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом", - говорит немецкий канцлер.



Меркель также рассказала, что обсудила вопрос энергоснабжения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и отметила, что у Франции есть атомная энергетика и потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая заканчивает использование как атомной, так и угольной энергетики, поэтому Германии нужен газ как "переходный источник" к возобновляемой энергетике.

"Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией", - заявила Меркель.



Она напомнила, что против санкций. "Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение", - добавила канцлер.

Кроме того, Меркель сообщила, что Берлин будет продолжать пытаться обеспечивать транзитную роль Украины для поставок российского газа.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсуждали вопрос СП-2. Утверждается, что Вашингтон готов начать переговоры об отказе от санкций против газопровода , если Берлин представит предложения, которые устранят опасения Штатов.

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