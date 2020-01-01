Статус страны-транзитера должен сохраниться за Украиной – Меркель

Руководитель Германии считает, что интересы Украины в вопросе транзита газа следует отстаивать.

Германия будет продолжать прилагать усилия для сохранения транзитной роли Украины для поставок российского газа. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Укринформ.

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Меркель подчеркнула, что Берлин постоянно прилагал усилия, чтобы Украина продолжала выполнять функции транзитного государства для российского газа.

“Мы будем продолжать и дальше это делать, в том числе в рамках работы с Украиной и Россией в Минском формате“, - заверила она.

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Вопрос “Северного потока 2“ “интенсивно и откровенно“ обсуждался во время немецко-французского Совета обороны и безопасности. Меркель повторила свою позицию, что Германия считает проект чисто экономическим, “но с политическими осложнениями“, который “играет большую роль в трансатлантических отношениях“.

Глава немецкого правительства отметила, что стратегически важно оставаться с Россией в диалоге по многим вопросам, в том числе геостратегических, несмотря на “очень глубокие разногласия“. В этом контексте она добавила, что в отношении ситуации в Украине “в последние месяцы наблюдается мало шагов“ со стороны РФ.

Напомним, в Германии не считают, что должны отказываться от СП-2 из-за Навального. Германия покупала газ у СССР, а теперь - у России, и это правильно, считает новоизбранный глава ХДС. При этом он упомянул о гарантиях геополитических интересов Украины.