Telegram в январе скачали более 63 млн раз
Мессенджер Telegram в первом месяце 2021 года пользователи скачали 63 миллиона раз. Это неигровое приложение обошло по популярности TikTok и WhatsApp, пишет ТАСС со ссылкой на данные компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой цифровых рынков.
Telegram в январе скачали в четыре раза больше, чем год назад в аналогичный период. Больше всего приложение устанавливали пользователи из Индии и Индонезии.
На втором месте по установке на смартфоны стал TikTok с 62 миллионами скачиваний.
Также лидируют Signal, Facebook и WhatsApp.
Напомним, что основатель Telegram заявил о крупнейшей цифровой миграции.
Также мы писали, что Telegram и ВКонтакте попали в список сервисов с пиратским контентом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet