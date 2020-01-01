Telegram в январе скачали более 63 млн раз

Самым скачиваемым приложением на планете стал Telegram, на втором месте по популярности – TikTok.

Telegram в январе скачали в четыре раза больше, чем год назад

Мессенджер Telegram в первом месяце 2021 года пользователи скачали 63 миллиона раз. Это неигровое приложение обошло по популярности TikTok и WhatsApp, пишет ТАСС со ссылкой на данные компании Sensor Tower, занимающейся аналитикой цифровых рынков.

Telegram в январе скачали в четыре раза больше, чем год назад в аналогичный период. Больше всего приложение устанавливали пользователи из Индии и Индонезии.

На втором месте по установке на смартфоны стал TikTok с 62 миллионами скачиваний.

Также лидируют Signal, Facebook и WhatsApp.

Напомним, что основатель Telegram заявил о крупнейшей цифровой миграции.

Также мы писали, что Telegram и ВКонтакте попали в список сервисов с пиратским контентом.

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