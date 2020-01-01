Участники конфликта в Ливии договорились создать временное правительство

На встрече под эгидой ООН избрали премьер-министра и главу президентского совета. В ООН это решение назвали "историческим".

В Ливии создадут временное правительство - об этом договорились участники конфликта во время встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН, сообщает в пятницу, 5 февраля, Reuters.

Временным премьер-министром Ливии по результатам голосования был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

Исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс поприветствовала итоги голосования, назвав их "историческими". Сообщается, что ее слова были встречены аплодисментами.

Форум ливийского политического диалога проходил в Женеве с 1 по 5 февраля. Целью встречи было формирование единого для всей страны временного правительства, которое займется подготовкой к всеобщим выборам 24 декабря 2021 года.

Как известно, после убийства в 2011 правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи - правительство национального согласия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Ливии стороны конфликта согласовали условия перемирия.

Ранее на на переговорах по прекращению войны в Ливии была достигнута договоренность об открытии дорог между всеми районами и городами страны.

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