В Черногории осужденным за госпереворот отменили приговоры

В Апелляционном суде заявили, что в процессе вынесения приговора были допущены существенные нарушения.

В 2016 году в Черногории пытались провести госпереворот

В Черногории Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в деле о попытке государственного переворота во время парламентских выборов у 2016 году, сообщает RTCG.

В Апелляционном суде отметили, что отменили приговор поскольку в процессе его вынесения и в самом приговоре были допущены "существенные нарушения положений уголовного процесса".

Также в заявлении суда говорится, что судьи решили освободить из-под стражи обвиняемого Братислава Дикича и немедленно освободить его.

Утверждается, что коллегия Апелляционного суда поддержала апелляции адвокатов, отменила приговор первой инстанции в части осуждения и вернула дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в полностью измененной коллегии.

Приговор первой инстанции был вынесен 9 мая 2019 года. Тогда Высший суд Черногории, который рассматривал дело о попытке государственного переворота, вынес приговор в отношении 14 человек, в том числе двух граждан РФ, которых связывают с российской военной разведкой, а также двух лидеров черногорской пророссийской оппозиции.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Напомним, осенью 2016 года в Черногории раскрыли план госпереворота, к которому, как сообщалась, причастна Россия. В РФ заверили, что заговорщики действовали без санкции Кремля.

Переворот в Черногории. Москва наступает на НАТО?

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