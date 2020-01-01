Боррель обсуждал вопрос Украины с Лавровым

Глава дипломатии ЕС заявил, что территориальная целостность Украины и минские договоренности также обсуждались во время переговоров с главой МИД РФ.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что поднял вопрос Украины во время общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу, 5 февраля. Об этом Боррель написал в Twitter по итогам своей встречи в Москве.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинскими принципами", - написал Боррель.

В ходе совместной пресс-конференции с Лавровым Боррель не упоминал об Украине, хотя обещал, что во время визита передаст российским властям неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Перед визитом в Москву в ЕС заявляли, что Боррель будет говорить о ситуации вокруг заключения оппозиционера Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии.

Напомним, несколькоми днями ранее Боррель осудил заключение Навального и потребовал его немедленного освобождения.

Также сообщалось, что перед своей поездкой в Москву Боррель позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Он сообщил, что собирается в Москве заявить о поддержке Евросоюзом суверенитета Украины и потребовать выполнение Минских договоренностей.

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