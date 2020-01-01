Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сразу 200 актеров в Германии совершили каминг-аут

Комментариев: 0
Почти 200 немецких актеров и актрис одновременно рассказали о своей нетрадиционной гендерной и сексуальной идентичности. Среди них - немало знаменитостей.
Идентичность на качество работы не влияет - актеры
Идентичность на качество работы не влияет - актеры

В Германии 185 актеров совершили массовый каминг-аут. В журнале S"uddeutsche Zeitung был опубликован манифест, призывающий увеличить число ЛГБТ-героев в кино, а также изменить отношение к ним, пишет издание.

В заявлении говорится, что актеры до сегодняшнего дня опасались открыто говорить о своей частной жизни, считая, что это повредит их карьере.

"Часто многие из нас сталкивались с тем, что агенты по кастингу, коллеги, продюсеры, редакторы, режиссеры настоятельно рекомендовали нам держать нашу сексуальную ориентацию, идентичность и пол в секрете, чтоб не подвергать опасности карьеру. Теперь с этим покончено! Сейчас мы вместе делаем этот шаг, чтобы привлечь внимание широкой общественности", - говорится в заявлении.

Актеры отметили, что их идентичность на качество их работы никак не влияет. 

Среди совершивших каминг-аут – немало немецких знаменитостей.

sz-magazin.sueddeutsche.de 
 

До этого французский министр сделал каминг-аут.

Как сообщалось ранее, актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, геи и лесбиянки, геи, актеры, каминг-аут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь