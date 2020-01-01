Сразу 200 актеров в Германии совершили каминг-аут

Почти 200 немецких актеров и актрис одновременно рассказали о своей нетрадиционной гендерной и сексуальной идентичности. Среди них - немало знаменитостей.

В Германии 185 актеров совершили массовый каминг-аут. В журнале S"uddeutsche Zeitung был опубликован манифест, призывающий увеличить число ЛГБТ-героев в кино, а также изменить отношение к ним, пишет издание.

В заявлении говорится, что актеры до сегодняшнего дня опасались открыто говорить о своей частной жизни, считая, что это повредит их карьере.

"Часто многие из нас сталкивались с тем, что агенты по кастингу, коллеги, продюсеры, редакторы, режиссеры настоятельно рекомендовали нам держать нашу сексуальную ориентацию, идентичность и пол в секрете, чтоб не подвергать опасности карьеру. Теперь с этим покончено! Сейчас мы вместе делаем этот шаг, чтобы привлечь внимание широкой общественности", - говорится в заявлении.

Актеры отметили, что их идентичность на качество их работы никак не влияет.

Среди совершивших каминг-аут – немало немецких знаменитостей.

До этого французский министр сделал каминг-аут.

Как сообщалось ранее, актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером.

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