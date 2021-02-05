Навальный не жалуется на условия содержания в СИЗО

Оппозиционер находится в "Матросской Тишине". Его посетили спецнаблюдатели. Жалоб и претензий политик не озвучил.

Российский оппозиционер Алексей Навальный жалоб на условия содержания в спецблоке "Матросской Тишины" не имеет. Во время визита наблюдателей политик находился в камере без соседей, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

"Навальный заявил, что у него все в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет", - заявил Мельников.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навального и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Напомним, что родственник Навального стал главой села под Киевом. Будущий оппозиционер часто приезжал в гости к родственникам в украинское село.

Между тем, штаб Навального объявил о прекращении протестов. Сторонники российского оппозиционера планируют освобождать своего лидера внешнеполитическими методами.

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