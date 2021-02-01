Умер актер Кристофер Пламмер

Звезда Ватерлоо и Девушки с татуировкой дракона скончался в 91 года в своем доме в США. Актер – обладатель Оскара.

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в своем доме в штате Коннектикуте (США) на 92 году жизни. Информацию о его смерти подтвердили его родственники, пишет Deadline.

Кристофер Пламмер - лауреат премии Оскар как лучший актер второго плана в фильме Начинающие Майка Миллса. Эта роль также принесла ему премии Гильдии киноактеров США и Золотой глобус.

Пламмер был известен по ролям в фильмах Звуки музыки, Возвращение Розовой пантеры, Девушка с татуировкой дракона, Красное и Черное, Поющие в терновнике, Ватерлоо и других.

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