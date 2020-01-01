Германия готова "отключить" Северный поток-2 - СМИ

Транспортировка газа со стороны Германии может быть прервана, если Москва решит сократить поставки топлива через Украину.

Германия пока не готова выйти из проекта dw.com

Власти Германии рассматривают механизм отключения Северного потока-2 в случае, если Россия прекратит поставлять газ через территорию Украины, пишет издание WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.

"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - отмечает издание.

Так, транспортировку газа может прервать немецкое правительство, если РФ захочет сократить поставки "голубого топлива" через Украину.

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Напомним, что США будут следить за достройкой Северного потока-2.

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