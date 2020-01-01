Германия готова "отключить" Северный поток-2 - СМИ
Власти Германии рассматривают механизм отключения Северного потока-2 в случае, если Россия прекратит поставлять газ через территорию Украины, пишет издание WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.
"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - отмечает издание.
Так, транспортировку газа может прервать немецкое правительство, если РФ захочет сократить поставки "голубого топлива" через Украину.
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Напомним, что США будут следить за достройкой Северного потока-2.
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