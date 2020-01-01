Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия готова "отключить" Северный поток-2 - СМИ

Комментариев: 0
Транспортировка газа со стороны Германии может быть прервана, если Москва решит сократить поставки топлива через Украину.
Германия пока не готова выйти из проекта
Германия пока не готова выйти из проекта
dw.com

Власти Германии рассматривают механизм отключения Северного потока-2 в случае, если Россия прекратит поставлять газ через территорию Украины, пишет издание WirtschaftsWoche со ссылкой на свои источники.

"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - отмечает издание.

Так, транспортировку газа может прервать немецкое правительство, если РФ захочет сократить поставки "голубого топлива" через Украину.

Меркель о Севпотоке-2: Сможем найти общее решение

Напомним, что США будут следить за достройкой Северного потока-2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, Германия, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь