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Польша дала возможность Украине купить вакцину по ее европейской квоте

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Квота позволяет закупить вакцину от коронавирусной инфекции по "хорошей" цене, заверили в Кабмине.
Польша разрешила Украине купить Covid-вакцину по своей квоте
Польша разрешила Украине купить Covid-вакцину по своей квоте

Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по "хорошей цене", рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет Укринформ.

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку", - отметил Резников.

Напомним, на днях вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину от коронавируса. Однако она не рассказала, о каких именно странах идет речь.

Ранее сообщалось, что в Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Также, глава МОЗ заявил, что получить COVID-вакцину за собственные деньги можно будет без очереди и вне зависимости от того, входит ли человек в группу риска. 

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Теги: Польша, вакцина, вакцинация, квоты, Коронавирус, Алексей Резников
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Источник: korrespondent.net

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