В сточных водах Эстонии обнаружена рекордно высокая концентрация COVID-19

Пробы сточных вод берут в республике еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением более 10 тысяч человек.

Концентрация коронавируса в сточных водах Эстонии резко выросла, что свидетельствует об увеличении масштабов распространения вируса в республике, считают в Тартуском университете. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает агентство BNS.

"Можно сказать, что наши пробы до сих пор не указывали на столь высокое содержание вируса. Из этого можно сделать вывод, что за неделю много новых случаев заболевания добавилось практически по всей Эстонии", - сказал агентству профессор Тартуского университета Танель Тенсон.

По его словам, еще неделю назад проб с высоким содержанием вируса было примерно столько же, сколько теперь проб со средним и низким содержанием.

"Мониторинг содержания коронавируса в сточных водах позволяет выявить скрытые очаги заражения, поскольку вирус появляется в канализации уже за две недели до выявления клинических случаев болезни. Мониторинг сточных вод - это хороший метод отслеживания хода вспышки вируса", - говорит Тенсон.

Уточняется, что ученые Тартуского университета используют этот способ для мониторинга ситуации с распространением вируса. Пробы сточных вод еженедельно берут по всей Эстонии и анализируют в лабораториях института.

Напомним, с 1 февраля в стране усилили меры безопасности. Так для заведений общепита ввели “комендантский час” - они должны закрываться в 21.00. Для развлекательных учреждений, бань, спа и бассейнов ввели ограничения на количество посетителей. Занятия по интересам: пение, танцы, борьба, игра на духовых инструментах - запрещены.

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