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В ФРГ не исключают появление вакцины от COVID-19 для детей

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В данное время вакцин от коронавирусной инфекции нового типа для детей не зарегистрировано.
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан не исключил появления летом вакцины против COVID для детей
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан не исключил появления летом вакцины против COVID для детей
rossaprimavera.ru

В Германии к лету рассчитывают разработать вакцину от коронавируса для детей и подростков младше 16 лет, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. По его словам, для этой возрастной категории пока нет допущенных препаратов, хотя исследования уже проводят. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает агентство DPA.

"Мы исходим из того, что, если все пойдет хорошо, то летом у нас будет также вакцина, которая сможет защищать детей и подростков", - сказал глава Минздрава на заседании отделения Христианско-демократического союза в Гессене.

Шпан напомнил, что пока нет таких допущенных препаратов, хотя исследования проводят в настоящее время как минимум 3-4 производителя. Он не уточнил, какие именно.

Министр указал на то, что вакцина, разработанная консорциумом Pfizer и BioNTech, допущена к применению среди лиц старше 16 лет, препараты от компаний Moderna и AstraZeneca - старше 18 лет. В то же время коронавирус представляет собой особую опасность для детей и подростков, например страдающих хроническими заболеваниями, заметил Шпан.

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Теги: дети, вакцина, Германия, подростки, ФРГ, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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