В ФРГ не исключают появление вакцины от COVID-19 для детей

В данное время вакцин от коронавирусной инфекции нового типа для детей не зарегистрировано.

В Германии к лету рассчитывают разработать вакцину от коронавируса для детей и подростков младше 16 лет, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. По его словам, для этой возрастной категории пока нет допущенных препаратов, хотя исследования уже проводят. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает агентство DPA.

"Мы исходим из того, что, если все пойдет хорошо, то летом у нас будет также вакцина, которая сможет защищать детей и подростков", - сказал глава Минздрава на заседании отделения Христианско-демократического союза в Гессене.

Шпан напомнил, что пока нет таких допущенных препаратов, хотя исследования проводят в настоящее время как минимум 3-4 производителя. Он не уточнил, какие именно.

Министр указал на то, что вакцина, разработанная консорциумом Pfizer и BioNTech, допущена к применению среди лиц старше 16 лет, препараты от компаний Moderna и AstraZeneca - старше 18 лет. В то же время коронавирус представляет собой особую опасность для детей и подростков, например страдающих хроническими заболеваниями, заметил Шпан.

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