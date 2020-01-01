Байден заявил о нехватке еды для американцев

В общей сложности 36 млн американцев не хватает еды из-за кризиса, который последовал за пандемией коронавируса, заявил глава США.

Байден заявил о нехватке еды для 36 миллионов американцев из-за пандемии

Экономика США находится в трудном положении. Из-за последствий пандемии коронавируса не хватает еды 36 млн жителям Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

Таким образом Байден прокомментировал необходимость принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 триллиона долларов.

"Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 миллионов человек остались без работы, 4 миллиона без работы по полгода и больше, 24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды", - сказал он, добавив, что в связи с этим намерен действовать быстро.

Предложенный им план предусматривает в том числе выделение 160 миллиардов долларов на программу вакцинации населения. Также он намерен выполнить обещание о выплате по 1,4 тысячи долларов нуждающимся, не урезая эту сумму.

"Это было обещано американскому народу", - пояснил Байден.

Ранее сообщалось, что Байден с целью устранения "плохой политики" Трампа отменил ряд его распоряжений по мигрантам. Новый американский лидер назвал руководство страной предыдущей администрацией моральным и национальным позором.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet