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Байден распорядился не делиться с Трампом секретной информацией

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Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после того, как покинули свой пост.
Байден считает, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не должен получить еженедельные отчеты разведки
Байден считает, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп не должен получить еженедельные отчеты разведки

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает CNN.

"Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?", - пояснил президент.

Президент пояснил, что это связано со "странным поведением Трампа" и не связано со штурмом Капитолия".

На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: "Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что у него нет никакой необходимости в разведывательных брифингах".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп направил главе Гильдии киноактеров Габриель Картерис письмо, которым информировал ее о выходе из союза.

Ранее сообщалось, что Трампа могут принудительно выселить из его резиденции во Флориде, поскольку здание не зарегистрировано как жилой дом.

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Теги: США, Байден, Дональд Трамп, разведка, пресс-брифинг, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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