Байден распорядился не делиться с Трампом секретной информацией

Бывшие президенты США традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после того, как покинули свой пост.

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает CNN.



"Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?", - пояснил президент.

Президент пояснил, что это связано со "странным поведением Трампа" и не связано со штурмом Капитолия".

На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: "Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что у него нет никакой необходимости в разведывательных брифингах".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп направил главе Гильдии киноактеров Габриель Картерис письмо, которым информировал ее о выходе из союза.

Ранее сообщалось, что Трампа могут принудительно выселить из его резиденции во Флориде, поскольку здание не зарегистрировано как жилой дом.

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