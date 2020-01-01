Во Франции запрет 5G-оборудования от Huawei признали законным

Китайские сети мобильной связи подозревают в ведении шпионской деятельности, похищении данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Конституционный совет Франции признал соответствующими конституции ограничения на применение оборудования для сетей мобильной связи нового поколения 5G от китайской компании Huawei. Соответствующее решение было принято в пятницу, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Совет признал, что телекоммуникационные операторы должны получать предварительное разрешение от национального регулятора на использование мобильных терминалов и другого оборудования для функционирования сети 5G.

Конституционный совет объяснил свою позицию интересами национальной безопасности и обороны.

В обосновании указывается, что радиотехнические сети мобильной связи могут использоваться для ведения шпионской деятельности, похищения данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Напомним, в августе прошлого года во Франции решили демонтировать три тысячи антенн Huawei.

Ранее администрация экс-президента США Трампа обвинила Huawei в противоправном сборе информации об американских государственные учреждениях, компаниях и гражданах, что было признано шпионажем. Кроме Штатов, сотрудничество с Huawei в сфере развития сетей мобильной связи и передачи данных нового поколения 5G полностью запрещено в Великобритании, Швеции, Японии. Во Франции введен частичный запрет.

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