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Во Франции запрет 5G-оборудования от Huawei признали законным

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Китайские сети мобильной связи подозревают в ведении шпионской деятельности, похищении данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.
Во Франции запретили сети Huawei
Во Франции запретили сети Huawei

Конституционный совет Франции признал соответствующими конституции ограничения на применение оборудования для сетей мобильной связи нового поколения 5G от китайской компании Huawei. Соответствующее решение было принято в пятницу, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Совет признал, что телекоммуникационные операторы должны получать предварительное разрешение от национального регулятора на использование мобильных терминалов и другого оборудования для функционирования сети 5G.

Конституционный совет объяснил свою позицию интересами национальной безопасности и обороны.

В обосновании указывается, что радиотехнические сети мобильной связи могут использоваться для ведения шпионской деятельности, похищения данных и саботажа функционирования коммуникационных систем.

Напомним, в августе прошлого года во Франции решили демонтировать три тысячи антенн Huawei.

Ранее администрация экс-президента США Трампа обвинила Huawei в противоправном сборе информации об американских государственные учреждениях, компаниях и гражданах, что было признано шпионажем. Кроме Штатов, сотрудничество с Huawei в сфере развития сетей мобильной связи и передачи данных нового поколения 5G полностью запрещено в Великобритании, Швеции, Японии. Во Франции введен частичный запрет.

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Теги: Франция, шпионаж, Huawei, стандарт 5G
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Источник: korrespondent.net

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