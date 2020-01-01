Число вакцинированных от COVID превысило число заболевших

В мире стремительно увеличивается число людей, которые защищены от заражения, однако они живут лишь в десяти странах, в то время, как в 130 странах вакцинация еще не начиналась.

В мире количество вакцинированных людей превысило число инфицированных. Об этом во время брифинга в пятницу, 5 февраля, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

Однако, он отметил, что большинство вакцинированных людей – граждане всего лишь десяти стран.

"С одной стороны, это отличная новость и достижения за такой короткий промежуток времени. Но более 3/4 лиц, прошедших вакцинацию - это люди десяти стран. То есть почти 130 стран до сих пор не ввели ни вакцины. Лучший способ защитить население своей страны - делиться вакциной, чтобы другие могли сделать то же самое", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что если не убить вирус в каждой стране, мир может вернуться к начальному этапу, а новые штаммы коронавируса научатся "обходить" вакцину.

Напомним, СМИ подсчитали, что при нынешних темпах вакцинации на появление глобального иммунитета уйдут годы.

Ранее Гебреисус отмечал, что распространение коронавируса во всем мире уже три недели сокращается, что свидетельствует о том, что его можно контролировать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet