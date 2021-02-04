Американцу через полвека вернули потерянный в Антарктиде бумажник

Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции, где мужчина когда-то работал метеорологом.

Бумажник 53 года пролежал за шкафом прежде, чем вернуться к владельцу sandiegouniontribune.com

Американский ученый Пол Гришэм спустя 53 года получил назад свой бумажник, который он потерял на научной станции в Антарктиде, где мужчина больше года работал военно-морским метеорологом. Об этом сообщает местное издание San Diego Union-Tribune.

Отмеччается, что сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Карлосе, штат Калифорния.

Гришэм отправился работать синоптиком на научной станции на острове Росса в октябре 1967 года. Домой он вернулся без бумажника. Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции. Внутри было удостоверения Гришэма, его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки.

Владельца бумажника нашли сыщики-любители. Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелек, но благодарен за усилия, которые позволили его вернуть.

Гришэм признался, что был потрясен, узнав о находке. Оглядываясь назад на 13 месяцев, которые он провел в Антарктиде, мужчина сказал, что это был необычный, запоминающийся и иногда утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды.

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Напомним, американке вернули украденный кошелек спустя 75 лет. Его вместе с еще 14 аксессуарами случайно нашли в старом тайнике средней школы.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде впервые заметили комаров. На острове Кинг-Джордж находятся семь станций разных государств, комаров заметили на российской.

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