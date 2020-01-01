Госдеп США пригрозил Китаю ответственностью за подрыв стабильности

Глава внешнеполитического ведомства США пообещал привлечь КНР к ответственности за действия в Тайваньском проливе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, в ходе которых пригрозил привлечь страну к ответственности за подрыв стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает ТАСС.

"Госсекретарь подтвердил, что США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе, и подрыв ею основанной на нормах международной системы", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США продолжат "отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге".

Блинкен призвал "КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме".

Напомним, Совбез ООН призвал освободить лидера Мьянмы. Однако, из резолюции исключили положения об осуждении переворота.

Ранее сообщалось, что Байден пообещал быть жестче с Путиным и Китаем. Об этом он сказал в своей первой внешнеполитической речи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet