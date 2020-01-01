Число случаев COVID в мире приблизилось к 106 млн
С начала пандемии в мире уже подтверждены 105 969 514 случая коронавируса, Об этом в субботу, 6 февраля, свидетельствуют данные Worldometer.
За все время от коронавируса в мире умерли 2 310 361 человек, а выздоровели 77 615 008 человек.
В первую тройку по числу зараженных входят США (27 407 324), Индия (10 815 222) и Бразилия (9 449 088).
На данный момент самый высокий за прошедшие сутки прирост новых случаев коронавируса зафиксирован в Российской Федерации (16 627).
Напомним, в Украине за минувшие сутки, зафиксировали 4 310 новых случаев COVID-19, летальных случаев - 129.
Ранее сообщалось, что в мире число вакцинированных от COVID превысило число заболевших.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet