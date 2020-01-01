Число случаев COVID в мире приблизилось к 106 млн

Самый высокий за прошедшие сутки прирост новых случаев коронавируса зафиксирован в Российской Федерации.

От коронавируса скончались 2 310 361 человек

С начала пандемии в мире уже подтверждены 105 969 514 случая коронавируса, Об этом в субботу, 6 февраля, свидетельствуют данные Worldometer.

За все время от коронавируса в мире умерли 2 310 361 человек, а выздоровели 77 615 008 человек.

В первую тройку по числу зараженных входят США (27 407 324), Индия (10 815 222) и Бразилия (9 449 088).

На данный момент самый высокий за прошедшие сутки прирост новых случаев коронавируса зафиксирован в Российской Федерации (16 627).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, зафиксировали 4 310 новых случаев COVID-19, летальных случаев - 129.

Ранее сообщалось, что в мире число вакцинированных от COVID превысило число заболевших.

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