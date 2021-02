В Бордо прогремел взрыв, есть раненые

В жилом здании в центре французского города Бордо, в субботу, 6 февраля, прогремел мощный взрыв. Три человека пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Об сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на спасательные службы.

Отмечается, что взрыв был слышен по всему кварталу, в магазинах были выбиты стекла. На место ЧП прибыли спасательные службы и полиция.

По данным местных СМИ, причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Дом получил значительные повреждения, есть угроза обрушения.

#France: 3 people injured, 2 people are missing in #Bordeaux building explosion.The police suspect the explosion must have been caused by a gas leak. pic.twitter.com/V06cqxSUPW