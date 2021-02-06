Германия сама закроет Северный поток-2 - Bloomberg

Американское издание прогнозирует, что новые власти ФРГ, которые придут на смену Меркель, откажутся от реализации проекта.

Новое консервативное правительство Германии, которое придет к власти после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель осенью этого года, вероятно откажется от дальнейшего строительства газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сейчас Меркель выгодно не принимать никакого решения по этому поводу, однако новое правительство может признать строительство газопровода бессмысленным.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.

"И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что треть левоцентристских партий Германии требуют остановки Северного потока-2. Среди христианских демократов также есть политики, которые разделяют такую точку зрения.

Меркель, как говорится в статье, знает, что Северный поток-2 продлится только до федеральных выборов в сентябре.

Напомним, накануне глава немецкой партии власти ХДС Армин Лашет, которого считают наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, заявил, что Германия не должна отказываться от СП-2 из-за Навального.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти Германии рассматривают механизм отключения Северного потока-2 в случае, если Россия прекратит поставлять газ через территорию Украины.

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