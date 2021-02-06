Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мьянма одобрила применение российской COVID-вакцины

Комментариев: 2
Первые 200 доз медпрепарата были доставлены в Мьянму еще в январе для процедуры регистрации.
Российская вакцина Спутник V зарегистрирована в 21 стране
Российская вакцина Спутник V зарегистрирована в 21 стране
primeminister.kz

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V получила разрешение для применения в Мьянме. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 6 февраля.

Указано, что первые 200 доз препарата были доставлены в эту страну еще в январе для процедуры регистрации. Теперь же решение об ускоренной регистрации российского препарата было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Мьянма стала 21-й страной, в которой зарегистрирована вакцина Спутник V. Ранее ее применение было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Также сообщалось, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, вакцина, Мьянма, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    06.02.2021, 16:51
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Нам усиленно пытаются внушить, что весь мир покупает рашистскую "вакцину", а Украина усиленно сопротивляется. Только не уточняют что у нее есть побочный эффект, - скрепы воспаляются даже у тех у кого их нет
Путин-Xyйло    06.02.2021, 16:47
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Это были последние и 200 доз
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь