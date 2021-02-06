Мьянма одобрила применение российской COVID-вакцины

Первые 200 доз медпрепарата были доставлены в Мьянму еще в январе для процедуры регистрации.

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V получила разрешение для применения в Мьянме. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 6 февраля.

Указано, что первые 200 доз препарата были доставлены в эту страну еще в январе для процедуры регистрации. Теперь же решение об ускоренной регистрации российского препарата было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Мьянма стала 21-й страной, в которой зарегистрирована вакцина Спутник V. Ранее ее применение было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Также сообщалось, что в "ЛДНР" началась COVID-вакцинация российским Спутником-V.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet