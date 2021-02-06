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В Афганистане при авиаударе погибли 18 талибов

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Военные самолеты нанесли удары по лагерю боевиков в районе Шерзад восточной провинции Нангархар.
Авиаудар наносился в районе Шерзад
Авиаудар наносился в районе Шерзад
Khaama Press (архивное фото)

На востоке Афганистана по меньшей мере 18 боевиков движения Талибан были уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС страны. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на метсные власти.

Указано, что военные самолеты атаковали лагерь талибов в районе Шерзад провинции Нангархар. Среди убитых 14 членов спецназа талибов. Помимо этого, еще десять боевиков получили ранения.

Движение Талибан пока не прокомментировало эту информацию.

Напомним, в конце января на западе Афганистана в провинции Фарах в результате авиаудара было уничтожено восемь талибов. Бомбардировку произвели по наводке по укрытию группы талибов, планировавших атаку на силовиков.

Также сообщалось, что в афганской провинции Нимрозпри авиаударе погибла семья из 18 человек. Родственники погибших пытались добиться правосудия от правительства.

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Теги: Афганистан, авиация, самолет, Талибан, погибли, война в афганистане, Боевики, самолеты, авиаудар, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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