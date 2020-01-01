В Нидерландах уже более миллиона случаев заражения COVID-19

Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря в Нидерландах был введен практически тотальный карантин.

В Нидерландах зафиксирован миллионный случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

За последние 24 часа в Нидерландах было зарегистрировано 4 130 новых случаев. Это значит, что в общей сложности в стране с населением в 17 млн человек менее чем за год инфекция была выявлена более чем у 1 млн человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. За все время умерли как минимум 14,1 тыс. заразившихся. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин. С 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 по Киеву).

На фоне снижения в последний месяц числа ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов с 8 февраля в стране смогут открыться детские сады и начальные школы.

Напомним, с начала пандемии в мире уже подтверждены 106 млн случаев коронавируса. В первую тройку по числу зараженных входят США, Индия и Бразилия.

Также сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 310 новых случаев COVID-19, летальных случаев – 129.

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