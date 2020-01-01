Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия выделила оппозиции Беларуси более 20 млн евро

Комментариев: 0
Власти ФРГ подготовили программу поддержки белорусской оппозиции, отметил глава МИД Хайко Маас.
Хайко Маас рассказал, как Берлин будет помогать оппозиции Беларуси
Хайко Маас рассказал, как Берлин будет помогать оппозиции Беларуси

Власти Германии приняли решение выделить около 21 млн евро на программу поддержки оппозиции в Беларуси. Об этом сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью, сообщает РИА Новости в субботу, 6 февраля.

"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", – сказал Маас, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.

Он добавил, что будут предложены стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Также получат поддержку независимые СМИ.

"Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", – добавил глава МИД.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Беларусь, Германия, ФРГ, Финансовая помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь