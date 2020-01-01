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В Израиле более 2 млн человек получили вторую дозу COVID-вакцины

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По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.
Население Израиля массово вакцинируется
Население Израиля массово вакцинируется

В Израиле уже более 2 млн граждан получили вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 и прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Times of Israel в субботу, 6 февраля.

По состоянию на сегодня в Израиле вторую дозу вторую дозу COVID-вакцины получили 2 006 963 человека, а первую – 3 416 613. Население страны составляет немногим более 9 млн.

По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.

Напомним, на этой неделе Израиль начал вакцинировать старшеклассников в возрасте 16-18 лет. Но для этого необходимо согласие их родителей.

Также сообщалось, что в мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся. Больше всего прививок сделали в США.

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Теги: Израиль, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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