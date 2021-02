Байден лично позвонил американке, пострадавшей от пандемии COVID-19

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с жительницей Калифорнии по имени Мишель, которая потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Соответствующее видео опубликовано в субботу, 6 февраля, на странице главы государства в Twitter.

В ролике сообщается, что глава Белого дома успокоил женщину, рассказав ей о своей программе стимулирующих экономику Америки мер.

"Идея в том, что мы хотим заново открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться", - информировал Байден.

Кроме того, президент напомнил Мишель о намерении правительства за ближайшие 100 дней вакцинировать от коронавируса 100 миллионов американцев.

На это собеседница ответила, что уже записала своих родителей на прививку.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf