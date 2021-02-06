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Байден лично позвонил американке, пострадавшей от пандемии COVID-19

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Глава государства рассказал собеседнице о плане предоставления срочной помощи людям, потерявшим работу из-за локдауна.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с жительницей Калифорнии по имени Мишель, которая потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Соответствующее видео опубликовано в субботу, 6 февраля, на странице главы государства в Twitter.

В ролике сообщается, что глава Белого дома успокоил женщину, рассказав ей о своей программе стимулирующих экономику Америки мер.

"Идея в том, что мы хотим заново открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться", - информировал Байден.

Кроме того, президент напомнил Мишель о намерении правительства за ближайшие 100 дней вакцинировать от коронавируса 100 миллионов американцев.

На это собеседница ответила, что уже записала своих родителей на прививку.

Отметим, что упомянутый разговор является частью программы, в рамках которой Байден намерен регулярно общаться с гражданами США.

Как сообщалось, ранее глава Белого дома заявил, что 36 миллионам американцев не хватает еды из-за последствий пандемии коронавируса.

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Теги: США, телефон, разговор, Байден, пандемия, безработные, Джо Байден, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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