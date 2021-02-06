При взрыве в Бордо погибла женщина - СМИ

Спасатели установили, что произошло с гражданами, которые считались пропавшими без вести.

В результате взрыва в жилом доме во французском Бордо погибла женщина, спасатели обнаружили ее тело. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на власти города.

Отмечается, что ранее француженка числилась среди пропавших без вести после чрезвычайного происшествия.

Другой человек, который также считался пропавшим без вести, выжил - мужчину из-под завалов достали спасатели.

Ce que l'on sait de l'explosion `a Bordeaux, qui a fait un mort et un bless'e grave pic.twitter.com/REGgv9VAMJ — BFMTV (@BFMTV) February 6, 2021

Напомним, накануне утром в Бордо прогремел взрыв в жилом доме. Причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Ранения получили три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet