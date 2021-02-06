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При взрыве в Бордо погибла женщина - СМИ

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Спасатели установили, что произошло с гражданами, которые считались пропавшими без вести.

В результате взрыва в жилом доме во французском Бордо погибла женщина, спасатели обнаружили ее тело. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на власти города.

Отмечается, что ранее француженка числилась среди пропавших без вести после чрезвычайного происшествия.

Другой человек, который также считался пропавшим без вести, выжил - мужчину из-под завалов достали спасатели.

Напомним, накануне утром в Бордо прогремел взрыв в жилом доме. Причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Ранения получили три человека.

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Теги: Франция, взрыв, жертвы, Спасательная служба, Бордо, спасатель, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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