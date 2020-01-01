Стала известна причина крушения вертолета Коби Брайанта

Баскетболист Коби Брайант погиб в 2020 году в результате крушение своего вертолета. Причину аварии установили только теперь.

Вертолет баскетболиста Коби Брайанта разбился из-за действий пилота. Об этом со ссылкой на расследование Национального совета по безопасности на транспорте США сообщает The Independent во вторник, 9 февраля.

Как выяснила комиссия, управлявший вертолетом Ара Зобаян потерял пространственную ориентацию. Незадолго до столкновения со склоном холма пилот сообщил диспетчерам, что набирает высоту, однако на самом деле он пошел на снижение. В то же время причины дезориентации Зобаяна еще будут устанавливаться.

Напомним, 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.

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