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Гражданин Хорватии получил 35 лет тюрьмы за убийство беременной в Днепре

Комментариев: 2
В сентябре 2013 года гражданин Хорватии поссорился с 36-летней беременной украинкой и нанес ей удары по голове. От полученных травм женщина скончалась.
Хорвата признали виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами
Хорвата признали виновным в убийстве с отягчающими обстоятельствами
Корреспондент.net

В Хорватии суд приговорил мужчину к 35 годам тюрьмы за убийство беременной украинки в Днепре. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура во вторник, 9 февраля.

Трагедия произошла еще в сентябре 2013 года в одном из хостелов в Днепре. Тогда гражданин Хорватии находился в комнате вместе с 36-летней беременной украинкой. Между ними возникла ссора, мужчина начал бить жертву по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Указано, что в рамках международного сотрудничества Днепропетровская местная прокуратура №2 передала компетентным органам Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве.

Приговором Окружного суда города Сплит мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами (ст.1,2 и 4 ст.111 УК Хорватия).

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина жестоко расправился с сожительницей за то, что та требовала от него денег. Он расчленил тело: голову и конечности сжег, а тело утопил в водоеме. Сиротами остались четверо детей.

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Теги: Украина, суд, убийства, Хорватия, Днепр, прокуратура, убийство, приговор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Виктор    09.02.2021, 23:15
Оценка:  -3
Виктор
А что так? 7 лет шантажировали на бабки; мужик не выдержал - сдался. Что-то не так? А что можно 7 лет расследовать...
Rikstal    09.02.2021, 22:18
Оценка:  +15
Rikstal
какой бесчеловечный суд в Хорватии! То ли дело в Украине - срок если бы и дали, то раза в три меньший.
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