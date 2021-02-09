Гражданин Хорватии получил 35 лет тюрьмы за убийство беременной в Днепре

В сентябре 2013 года гражданин Хорватии поссорился с 36-летней беременной украинкой и нанес ей удары по голове. От полученных травм женщина скончалась.

В Хорватии суд приговорил мужчину к 35 годам тюрьмы за убийство беременной украинки в Днепре. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура во вторник, 9 февраля.

Трагедия произошла еще в сентябре 2013 года в одном из хостелов в Днепре. Тогда гражданин Хорватии находился в комнате вместе с 36-летней беременной украинкой. Между ними возникла ссора, мужчина начал бить жертву по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Указано, что в рамках международного сотрудничества Днепропетровская местная прокуратура №2 передала компетентным органам Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве.

Приговором Окружного суда города Сплит мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами (ст.1,2 и 4 ст.111 УК Хорватия).

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина жестоко расправился с сожительницей за то, что та требовала от него денег. Он расчленил тело: голову и конечности сжег, а тело утопил в водоеме. Сиротами остались четверо детей.

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