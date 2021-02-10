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Во Франции задержали людей, угрожавших девушке за высказывания об исламе

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Девушка в январе 2020 года резко высказалась об исламе в Instagram, после чего ее семью пришлось охранять полиции.
Во Франции задержали пять человек за угрозы девушке
Во Франции задержали пять человек за угрозы девушке
officelife.media

Во Франции правоохранители задержали пять человек, угрожавших смертью несовершеннолетней девушке, резко высказывавшейся об исламе в соцсетях год назад. Об этом сообщает France24 / AFP во вторник, 9 февраля.

При этом задержанным - от 18 до 29 лет. Их подозревают в травле в интернете и угрозах смертью.

Все началось с сообщения несовершеннолетней девушки Милы в Instagram в январе 2020 года, где она резко высказывалась об исламе и назвала его "грязной религией". В результате семью девушки взяли под защиту полиции из-за угроз.

Тогда случай прокомментировал даже президент Эммануэль Макрона, подчеркнув, что свобода слова во Франции позволяет критику религий и связанные с религией карикатуры, а дети должны быть лучше защищены от травли онлайн.

Затем в ноябре 2020 года девушка в TikTok выступила с подобными высказываниями, после чего ей начали угрожать смертью. По этим фактам начато расследование.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции. Макрон ожидал, что они в течение 15 дней примут "хартию республиканских ценностей". В итоге руководители Cовета мусульман Франции приняли хартию Макрона. В документе идет речь о совместимости ислама с принципами Республики, неприемлемости использования религии в политике, о принципе равенства полов.

Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

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Теги: Франция, Ислам, угроза, угрозы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lkabigeft    10.02.2021, 00:41
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