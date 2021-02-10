Во Франции задержали людей, угрожавших девушке за высказывания об исламе

Девушка в январе 2020 года резко высказалась об исламе в Instagram, после чего ее семью пришлось охранять полиции.

Во Франции задержали пять человек за угрозы девушке officelife.media

Во Франции правоохранители задержали пять человек, угрожавших смертью несовершеннолетней девушке, резко высказывавшейся об исламе в соцсетях год назад. Об этом сообщает France24 / AFP во вторник, 9 февраля.

При этом задержанным - от 18 до 29 лет. Их подозревают в травле в интернете и угрозах смертью.

Все началось с сообщения несовершеннолетней девушки Милы в Instagram в январе 2020 года, где она резко высказывалась об исламе и назвала его "грязной религией". В результате семью девушки взяли под защиту полиции из-за угроз.

Тогда случай прокомментировал даже президент Эммануэль Макрона, подчеркнув, что свобода слова во Франции позволяет критику религий и связанные с религией карикатуры, а дети должны быть лучше защищены от травли онлайн.

Затем в ноябре 2020 года девушка в TikTok выступила с подобными высказываниями, после чего ей начали угрожать смертью. По этим фактам начато расследование.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции. Макрон ожидал, что они в течение 15 дней примут "хартию республиканских ценностей". В итоге руководители Cовета мусульман Франции приняли хартию Макрона. В документе идет речь о совместимости ислама с принципами Республики, неприемлемости использования религии в политике, о принципе равенства полов.

Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

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