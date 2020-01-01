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В Израиле начали бесплатно делать COVID-прививки иностранцам

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Бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранцев начали в Тель-Авиве. При этом у центров вакцинации образовались очереди.
В Тель-Авиве начали делать бесплатные прививки от COVID-19 иностранцам
В Тель-Авиве начали делать бесплатные прививки от COVID-19 иностранцам

В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 9 февраля.

У центров вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Напомним, что Израиль вакцинировал более половины населения страны. Израиль лидирует в мире по вакцинации населения от коронавируса. Больше всего прививок сделано в США. При этом в Израиле более 2 млн человек получили вторую дозу COVID-вакцины.

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Теги: Израиль, вакцина, иностранцы, пандемия, вакцинация, Тель-Авив, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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