Сенат начал процесс по делу об импичменте Трампу
Сенат США начал процесс по делу об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция заседания Сената ведется в YouTube во вторник, 9 февраля.
Если на сегодняшнем заседании сенаторы на голосовании признают процесс соответствующим Конституции США, то завтра начнутся слушания по существу.
В начале заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил, что обвинения, выдвинутые Трампу, являются наиболее серьезными из всех, когда-либо предъявленных президенту США.
Затем Сенат принял резолюцию, определяющую правила проведения слушаний по делу об импичменте Трампа - слушания по делу должны продлиться около 28 часов.
Согласно резолюции, слушания будут проходить по такому графику:
- После четырех часов дебатов по конституционному вопросу будет проведено голосование простым большинством голосов для подтверждения конституционности процедуры.
- После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию.
- Затем четыре часа на вопросы сенаторов.
- Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов будут проведены двухчасовые дебаты, за которыми последует голосование по вопросу о вызове свидетеля.
- Затем будет четыре часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением
- Затем голосование об осуждении или оправдании.
"Наш конституционный долг - провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинениям против бывшего президента Трампа, которые являются самыми серьезными обвинениями, когда-либо выдвинутыми против президента США в американской истории", - подчеркнул Шумер.
Напомним, что Трамп намерен выступить с письменным заявлением в Сенате США. Экс-президент направит письмо на процесс об импичменте, который будет слушаться в верхней палате Конгресса США.
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