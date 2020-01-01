Сенат начал процесс по делу об импичменте Трампу

Если американские сенаторы признают процесс соответствующим конституции США, то завтра начнутся слушания по существу.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция заседания Сената ведется в YouTube во вторник, 9 февраля.

Если на сегодняшнем заседании сенаторы на голосовании признают процесс соответствующим Конституции США, то завтра начнутся слушания по существу.

В начале заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил, что обвинения, выдвинутые Трампу, являются наиболее серьезными из всех, когда-либо предъявленных президенту США.

Затем Сенат принял резолюцию, определяющую правила проведения слушаний по делу об импичменте Трампа - слушания по делу должны продлиться около 28 часов.

Согласно резолюции, слушания будут проходить по такому графику:

После четырех часов дебатов по конституционному вопросу будет проведено голосование простым большинством голосов для подтверждения конституционности процедуры.

После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию.

Затем четыре часа на вопросы сенаторов.

Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов будут проведены двухчасовые дебаты, за которыми последует голосование по вопросу о вызове свидетеля.

Затем будет четыре часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением

Затем голосование об осуждении или оправдании.

"Наш конституционный долг - провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинениям против бывшего президента Трампа, которые являются самыми серьезными обвинениями, когда-либо выдвинутыми против президента США в американской истории", - подчеркнул Шумер.

Напомним, что Трамп намерен выступить с письменным заявлением в Сенате США. Экс-президент направит письмо на процесс об импичменте, который будет слушаться в верхней палате Конгресса США.

На кону судьба Трампа. Сенат берется за импичмент

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