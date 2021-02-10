В клинике в США мужчина открыл стрельбу: есть пострадавшие

Правоохранители задержали стрелка. Людей с огнестрельными ранениями доставили в местные госпитали.

В городе Баффало, штат Миннесота, США, произошла стрельба в медицинской клинике. Об этом сообщает Star Tribune во вторник, 9 февраля.

В результате стрельбы былиранены по меньшей мере пять человек. В частности, женщина с тремя огнестрельными ранениями была доставлена на машине скорой помощи в Северную Мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле. Туда же доставили еще двоих.

Еще двоих раненых доставили в госпиталь Буффало.

В свою очередь Associated Press пишет, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.

Напомним, что ранее во время стрельбы в США пострадали трое полицейских. После того, как злоумышленник ранил троих стражей порядка, он забаррикадировался в доме.

Также сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых. Пенсионер выстрелил в работника дома престарелых, тот в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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