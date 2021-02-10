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В клинике в США мужчина открыл стрельбу: есть пострадавшие

Комментариев: 2
Правоохранители задержали стрелка. Людей с огнестрельными ранениями доставили в местные госпитали.
В США мужчина открыл стрельбу в клинике
В США мужчина открыл стрельбу в клинике
twitter.com/HeidiWigdahl

В городе Баффало, штат Миннесота, США, произошла стрельба в медицинской клинике. Об этом сообщает Star Tribune во вторник, 9 февраля.

В результате стрельбы былиранены по меньшей мере пять человек. В частности, женщина с тремя огнестрельными ранениями была доставлена на машине скорой помощи в Северную Мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле. Туда же доставили еще двоих.

Еще двоих раненых доставили в госпиталь Буффало.

В свою очередь Associated Press пишет, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.

Напомним, что ранее во время стрельбы в США пострадали трое полицейских. После того, как злоумышленник ранил троих стражей порядка, он забаррикадировался в доме.

Также сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых. Пенсионер выстрелил в работника дома престарелых, тот в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Теги: США, Больница, больницы, стрельба, жертвы, жертва, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vweasswerq    10.02.2021, 00:14
Оценка:  -23
vweasswerq
Чем хороша эта"сверхдержава"?Тем что учитывая громадное количество огнестрельного оружия на руках у этих"сверхдержавников"и далеко не маленькое количество живущих там безумцев,тир там возможен абсолютно в любом месте.))))))))))))
Lkabigeft    10.02.2021, 00:37
Оценка:  +5
Lkabigeft
Крепостным ватникам оружие запрещали иметь всегда, только барин мог позволить себе огнестрел и палить по холопам для развлечения и устрашения ))))))!!!
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