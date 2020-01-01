Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

Новорожденный сын 30-летней принцессы Евгении стал одиннадцатым в очереди престолонаследия.

Принцесса Евгения Йоркская, шестая внучка королевы Елизаветы II, родила сына. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

"Ее Королевское Высочество принцесса Эжени сегодня, 9 февраля 2021 года, в 8.55 благополучно родила сына в больнице PortlandHospital", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Вес ребенка составляет 8 фунтов и 1 унцию (около 3,6 кг). Принцесса и ребенок чувствуют себя хорошо.

В сообщении также уточняется, что это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, первый внук герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской, а также девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Сообщается, что сама королева, а также ее супруг, герцог Эдинбургский, были о случившемся проинформированы и "очень рады новостям".

Муж принцессы Джек Бруксбэнк - английский бизнесмен. Пара обвенчалась в 2018 году. Несмотря на брак с принцессой, Бруксбэнк не получил титул графа.

Известно, что в королевской семье вскоре снова ожидается пополнение - ребенка ждет еще одна внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд-сестер - Эль и Дакоты Фаннинг. Исследователи генеалогического дерева герцогини Кембриджской выяснили, что актрисы являются потомками короля Англии Эдуарда III, как, впрочем, и Кейт.

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