Захарова предложила Украине и Западу ввести санкции против себя

Захарова в своем обращении напомнила о случаях якобы нарушения прав журналистов в западных странах.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 9 февраля, предложила странам Запада ввести санкции против самих себя.

Захарова привела список почти из 20 примеров якобы притеснения представителей средств массовой информации РФ, а в конце списка написала: "Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?".

В списке Захарова ссылается на журналистов RT, которые не получили аккредитацию на различные мероприятия в странах ЕС. Также она упоминает закрытие 16 русскоязычных телеканалов в Латвии, нанесение травм журналистке агентства Sputnik французской полицией во время разгона акции протеста "Желтых жилетов", нерасследование убийства журналистов в Украине, арест руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и уголовное преследование журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews в Латвии.

Ранее шесть американских сенаторов внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному и массовыми задержаниями протестующих против решения суда Москвы.

Также, в правительстве Германии также допустили введение дополнительных ограничительных мер против РФ из-за приговора российскому политику.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого отправили в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами, заявил, что не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко - подделка.

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