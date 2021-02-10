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Захарова предложила Украине и Западу ввести санкции против себя

Комментариев: 4
Захарова в своем обращении напомнила о случаях якобы нарушения прав журналистов в западных странах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Антон Сергієнко / РБК

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook во вторник, 9 февраля, предложила странам Запада ввести санкции против самих себя.

Захарова привела список почти из 20 примеров якобы притеснения представителей средств массовой информации РФ, а в конце списка написала: "Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?".

В списке Захарова ссылается на журналистов RT, которые не получили аккредитацию на различные мероприятия в странах ЕС. Также она упоминает закрытие 16 русскоязычных телеканалов в Латвии, нанесение травм журналистке агентства Sputnik французской полицией во время разгона акции протеста "Желтых жилетов", нерасследование убийства журналистов в Украине, арест руководителя "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и уголовное преследование журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews в Латвии.

Ранее шесть американских сенаторов внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному и массовыми задержаниями протестующих против решения суда Москвы.

Также, в правительстве Германии также допустили введение дополнительных ограничительных мер против РФ из-за приговора российскому политику.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого отправили в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами, заявил, что  не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко - подделка.

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Теги: Россия, МИД РФ, Запад, Журналисты, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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vweasswerq    10.02.2021, 01:37
Оценка:  -22
vweasswerq
Она права.Но двойные стандарты как раз и предполагают поиск соринки в чужом глазу,не замечая при этом бревна в глазу собственном...
Noblesse_obliger    10.02.2021, 01:24
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Хабалка захерова бояры перебрала!!!
Lkabigeft    10.02.2021, 00:34
Оценка:  +7
Lkabigeft
Машка-дура опять стекломоя бухнула, как и местный Бес!)))))))!!!))))
Graddfeydd    10.02.2021, 00:32
Оценка:  +8
Graddfeydd
Ватная стрелочница.
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