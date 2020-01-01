Принц Чарльз c супругой Камиллой привились от COVID

Где и когда королевская чета получила прививку, а также какую именно вакцину при это использовали, неизвестно.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская получили прививку от коронавируса

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавируса. Об этом утром 10 февраля сообщила пресс-служба канцелярии сына Елизаветы II.

"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от COVID-19", – указано в сообщении.

Подробностей о том, когда и где супругам была сделана прививка, Кларенс-Хаус не приводит. Также низвестно, какую из двух применяемых в Великобритании вакцин они получили.

Напомним, 9 января стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса.

Принц Чарльз с супругой ждали своей очереди, так как в приоритетном порядке вакцинировали только медработников и людей старше 80 лет.

В марте Чарльз перенес коронавирусную инфекцию, избежав серьезных осложнений.

Программа массовой вакцинации в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Согласно последним правительственным данным, первая из двух доз вакцины уже введена почти 12,6 миллиона человек – 18% населения королевства.

Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем. К началу мая первую дозу вакцины смогут получить все жители страны старше 50 лет.

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