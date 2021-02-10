Два белоруса уже пять месяцев прячутся в посольстве Швеции в Минске

Виталию и Владиславу Кузнечикам грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в насилии в отношении милиционеров.

Двое граждан Беларуси, которые в сентябре прошлого года искали убежища в посольстве Швеции в Минске во время массовых протестов, находятся там уже пять месяцев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МИД Швеции.

Отец и сын, Виталий и Владислав Кузнечики, 11 сентября пытались проникнуть в шведское посольство в столице Беларуси с просьбой о предоставлении убежища в разгар массовых протестов после выборов презиента. Обнаружив, что входная дверь закрыта, они смогли перепрыгнуть через забор на парковку дипломатического комплекса.

"Эти двое все еще находятся в здании посольства. Мы действуем так, как того требует ситуация, в том числе по безопасности. Мы ведем диалог с отдельными лицами", – сказал представитель МИД Швеции, не вдаваясь в подробности.

По данным белорусских СМИ, оба мужчины находятся под следствием после столкновения демонстрантов и полиции во время акции протеста в Витебске в начале сентября. Им грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в насилии в отношении милиционеров.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявляла в ноябре, что отец и сын проникли в посольство "незаконно", и отметила, что посольство в Минске не является территорией Швеции. Однако двое мужчин остались там и живут в одной комнате.

"Они (шведские дипломаты – ред.), конечно, не хотят передавать их белорусской милиции. Но в то же время они не хотят создавать ситуацию, когда многие другие могут прийти в посольство и попросить убежища", – сказал Мартин Уггла, глава шведской правозащитной организации "Ostgruppen.

Он сказал, что посольство может попытаться получить гарантии от белорусских властей, что мужчины не будут арестованы, или могут сопровождать их к литовской или польской границе.

"Я думаю, что посольство Швеции никогда не выгонит их без таких гарантий безопасности, так как это может вызвать серьезную критику здесь, в Швеции", – сказал Уггла.

Напомним, правощитники из Amnesty International обвинили Беларусь в неприемлемом обращении с детьми. Исследования, проведенные с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года, показали, что некоторым подросткам грозят реальные сроки, а другие живут в страхе, так как их родители могут быть отправлены в тюрьму или лишены родительских прав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet