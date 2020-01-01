Иран ответил на запись секретной беседы об украинском Боинге

Обнародованная Канадой запись якобы главы МИД Ирана, на которой он говорит о следствии по делу авиакатастрофы МАУ, является фальшивой, заявили в Тегеране.

В Иране отрицают достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в начале прошлого года. Об этом заявил в среду, 10 февраля, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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“Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности“, - сказал он.

При этом Хатибзаде призвал Канаду “не усугублять подобными действиями и слухами горе семей погибших“.

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По его словам, “правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и правам семей, потерявших своих близких, подавляющее большинство которых являются иранскими гражданами“.

По его словам, Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами.

Напомним, телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом.