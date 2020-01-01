В Таиланде у летучих мышей выявили новый коронавирус
Молекулярные биологи обнаружили в крови летучих мышей, живущих в пещере на востоке Таиланда, частицы коронавируса, оказавшиеся схожими по структуре генома на SARS-CoV-2. Новый вирус специалисты назвали RacCS203, пишет Nature Communications.
"Точное происхождение SARS-CoV-2 пока остается загадкой, однако наше исследование расширяет возможный ареал обитания его предков от Японии до Таиланда, охватывая территорию длиной в 4,8 тысяч километров. Очевидно, что нам необходимо вести трансграничные наблюдения для поисков прямых предков возбудителя COVID-19", - подчеркнули исследователи.
Они отметили, что вирус был подтвержден у пяти летучих мышей.
Согласно научной работе, новый коронавирус похож на Sars-CoV-2 на 91,5%.
Ученые предполагают, что предок SARS-CoV-2 начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии еще в середине прошлого столетия.
Теперь эксперты хотят выяснить, как часто возникают коронавирусы у животных, способные заражать людей так, как возбудитель эпидемии COVID-19, и почему они ранее не поражали человечество.
Новые штаммы коронавируса вызовут новую волну пандемии – ученые
Как сообщалось ранее, ВОЗ будет искать источник COVID вне Уханя.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet