В Магадане ветер сносит крыши и сдувает пешеходов

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность, детей, по возможности, не отпускать из дома.

В Магадане, РФ, скорость ураганного ветра достигает 33 метров в секунду, повреждены кровли 46 домов. Об этом сообщает мэрия Магадана.

"Регистрируются сообщения о об обрушении слабоукрепленных конструкций. Повреждены кровли 46 домов", - говорится в сообщении.

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность, детей, по возможности, не отпускать из дома, держать автомобили в гаражах или припарковать их подальше от рекламных щитов и деревьев.

На опубликованных очевидцами роликах видно, как сильный ветер срывает крыши домов, заставляет пешеходов держаться за столбы и заборы. На некоторые автомобили упали обломки крыш.

Внимание, на некоторых видео содержится ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что в островном государстве Фиджи более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища из-за тропического циклона Ана.

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