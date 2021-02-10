В ЕС отрицают получение заявки РФ на регистрацию вакцины Спутник V

Европейский регулятор пока лишь внес Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили его научные рекомендации.

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) до сих пор не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V, хотя в России утверждают обратное. Об этом говорится в заявлении на сайте EMA в среду, 10 февраля.

Указано, что по состоянию на сегодня нет заявки ни на экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу ей регистрационного удостоверения.

Российский центр пока лишь получил научные рекомендации от EMA по разработке вакцины от COVID, и EMA внесло Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства.

Также сообщается, что российский разработчик заинтересован в том, чтобы его вакцина была рассмотрена для экстренного применения. Официальное разрешение на продажу затем может быть выдано в очень короткие сроки. Однако экстренное применение рассматривается исключительно для наиболее перспективных лекарств и вакцин. Чтобы Спутник V смог пройти эту процедуру, необходимо согласие комитета EMA по лекарственным средствам и Целевой группы EMA по пандемии COVID-19.

"EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19", – добавили в агентстве.

В свою очередь российская сторона оперативно обнародовала якобы документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фото документа опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины Спутник V.

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку Спутник V, мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года", – говорится в комментарии к фотографии.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV. pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

Напомним, Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира. Последними это сделали Монголия и Пакистан.

Также в России отреагировали на отказ Украины покупать Спутник V. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, спрос на эту вакцину огромен и без Украины.

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