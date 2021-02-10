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В ЕС отрицают получение заявки РФ на регистрацию вакцины Спутник V

Комментариев: 3
Европейский регулятор пока лишь внес Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили его научные рекомендации.
Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира
Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира
Минздрав РФ

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) до сих пор не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V, хотя в России утверждают обратное. Об этом говорится в заявлении на сайте EMA в среду, 10 февраля.

Указано, что по состоянию на сегодня нет заявки ни на экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу ей регистрационного удостоверения.

Российский центр пока лишь получил научные рекомендации от EMA по разработке вакцины от COVID, и EMA внесло Спутник V в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации агентства.

Также сообщается, что российский разработчик заинтересован в том, чтобы его вакцина была рассмотрена для экстренного применения. Официальное разрешение на продажу затем может быть выдано в очень короткие сроки. Однако экстренное применение рассматривается исключительно для наиболее перспективных лекарств и вакцин. Чтобы Спутник V смог пройти эту процедуру, необходимо согласие комитета EMA по лекарственным средствам и Целевой группы EMA по пандемии COVID-19.

"EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19", – добавили в агентстве.

В свою очередь российская сторона оперативно обнародовала якобы документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фото документа опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины Спутник V.

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку Спутник V, мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года", – говорится в комментарии к фотографии.

Напомним, Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира. Последними это сделали Монголия и Пакистан.

Также в России отреагировали на отказ Украины покупать Спутник V. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, спрос на эту вакцину огромен и без Украины.

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Теги: Россия, ЕС, вакцина, Евросоюз, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Asmo    10.02.2021, 22:26
Оценка:  +10
Asmo
Россия соврала? Да ладно!
nelci    10.02.2021, 20:29
Оценка:  -23
nelci
Когда будет потребность , надо просить, а навязывать что то это моветон!
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:04
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Мокселяне всеми возможными способами пытаются убедить весь мир что без них никак, - загнутся. Но они выручать будут исключительно на своих условиях, пАтАмуШо они благодетели. А значит им все можно и все должны принимать их "помощь" как есть.
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