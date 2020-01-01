Дефицит шпионов. Новые правила британской разведки

Кандидатам на роль шпионов больше не нужно быть родом из Британии, однако они должны по-прежнему быть обладателями британского гражданства.

Британская разведка МИ-6 впервые начала набирать сотрудников, родившихся за границей, а не в Великобритании.

Негласное смягчение требование для приема на работу должно обеспечить культурное многообразие, пишет Times со ссылкой на источники в правительстве.

Но сработает ли такой подход?

Пошли по миру

Кандидатам на роль шпионов больше не нужно быть родом из Британии, однако они должны по-прежнему быть обладателями британского гражданства.

Как рассказали источники газеты, спецслужба стремится собрать команду с "многообразием мышления", а не людей, которые все мыслят одинаково.

По их словам, присутствие в стенах МИ-6 людей разных национальностей и происхождения позволит разведке работать более эффективно.

Как отмечает Times, обладателям двойного гражданства, возможно, придется отказаться от небританского гражданства в зависимости от должности в спецслужбе.

BBC Штаб-квартира МИ-6

Не жизнь Бонда

Кандидатом в МИ-6 нужно понимать, что их работа будет мало похожа на самого известного агента британской разведки в мире – Джеймса Бонда.

"Честно говоря, нам нравится сравнение с Джеймсом Бондом, чья жизнь полна гламура. Но, к сожалению, не все мы водим Астон Мартин. Нас чаще можно встретить в автобусе или в метро", - рассказала BBC Кейт, которая уже 10 лет занимается в МИ-6 подбором и подготовкой кадров.

Джон, который проработал в МИ-6 15 лет, включая работу за рубежом, добавляет:

"Все эти стереотипы - что у нас под мышкой пистолет, а в руках бокал мартини - неправда, - говорит он. - Но кое в чем фильмы о Бонде не врут: у нас есть свои Q (персонаж фильмов об агенте 007, глава исследовательского и технологического департамента). Q существуют в реальной жизни!"

"У нас действительно есть блестящие инженеры, которые снабжают нас всеми необходимыми гаджетами. Только наши парни круче, чем у Бонда", - заверяет Джон.

Проверка кандидатов в МИ-6 обычно занимает от шести до девяти месяцев. Процесс долгий и скучный. Собеседования с каждым кандидатом длится от трех до восьми часов и проходит один на один со специалистом по проверке.

Самые смешные вопросы на собеседованиях – “можно ли ходить на работу в своей одежде, или нужно маскироваться? Должен ли я бросить свою девушку, чтобы работать у вас?”.

В МИ-6 признают, что у них есть люди и без высшего образования, разведка стремится набирать сотрудников из разных социальных и этнических групп, так что и отказ от правила брать не только коренных британцев не заставил себя долго ждать.

BBC На Астон Мартин ездят не все разведчики

Все идет от головы?

Новые правила вводятся при руководителе британской разведки Ричарде Муре, который был назначен на эту должность летом 2020 года.

Мур - бывший посол в Великобритании в Турции и свободно говорит по-турецки. Он долгое время совмещал свою секретную работу с дипломатической карьерой - во Вьетнаме, в Пакистане, Малайзии, и собственно в Турции, где он был послом в 2014 - 2017 годах.

В октябре 2020 года с Муром встречался президент Украины Владимир Зеленский.