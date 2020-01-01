Китай и Индия разводят войска возле границы
Китай и Индия синхронно отводят войска от границы возле озера Пангонг-Цо. Об этом сообщает Министерство обороны КНР в среду, 10 февраля.
"Согласно договоренностям, достигнутым на девятом раунде переговоров военачальников Китая и Индии, 10 февраля началось синхронное, запланированное разведение войск китайской и индийской армии на южном и северном берегу озера Пангонг-Цо", - сказано в сообщении.
Отметим, что в очередном боестолкновении на индийско-китайской границе в конце января пострадали и индийские, и китайские военные.
Напомним, что ранее Индия заказала более 80 истребителей на $6,4 млрд. На заседании правительства Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди была одобрена крупная сделка.
Также сообщалось, что Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35. Стоимость программы закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС Индии оценивается в $15-$18 млрд.
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