ВОЗ дала рекомендации насчет вакцины AstraZeneca

Препарат рекомендовали применять двумя дозами с интервалом от четырех до 12 недель. При этом ограничений для пожилых людей эксперты не сделали.

COVID-вакцину компании AstraZeneca нужно вводить двумя дозами с интервалом от четырех до 12 недель людям от 18 лет и старше, включая тех, кому больше 65 лет. К такому выводу пришла Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ в среду, 10 февраля.

Вакцина вводится внутримышечно и "может применяться в интервале от четырех до 12 недель". Прививку можно делать лицам "18 лет и старше". Что касается детей и подростков до 18 лет, то у специалистов ВОЗ пока нет достаточных данных о том, как действует в этой возрастной группе препарат, поэтому "до получения этих сведений вакцинация тех, кто моложе 18 лет, не рекомендуется".

Хотя в клинических испытаниях вакцины участвовало мало людей в возрасте 65 лет и старше, эксперты подчеркнули, что препарат продемонстрировал безопасность для этой возрастной группы и вызывал "иммунный ответ".

"С учетом всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует эту вакцину для применения лицами 65 лет и старше", - говорят эксперты.

В то же время в отношении новых мутаций коронавируса "предварительный анализ показал несколько меньшую эффективность AZD1222" в отношении штамма B1.1.1.7 во время исследований, проводившихся в Великобритании. Что касается испытаний, которые были проведены в ЮАР, то было выявлено "заметное снижение эффективности вакцины против болезни в слабой и умеренной форме", вызываемой штаммом, который был обнаружен первоначально в этой стране.

Напомним, что ранее ВОЗ выступила в поддержку вакцины AstraZeneca. В организации призвали не отказываться от препарата из-за информации о его меньшей эффективности против одного из штаммов коронавируса.

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