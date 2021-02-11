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Госпереворот в Мьянме: Байден вводит санкции против военных

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Президент США призвал армию республики отказаться от власти, продемонстрировав таким образом уважение к своему народу.
Джо Байден подписал указ о санкциях против генералов Мьянмы
Джо Байден подписал указ о санкциях против генералов Мьянмы

США вводят санкции в отношении лиц, причастных к госперевороту в Мьянме, и блокирует счета государства в Штатах. Об этом на брифинге в среду, 10 февраля, сообщил американский лидер Джо Байден.

"Сегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей. <...> Военные должны отказаться от власти, которую они захватили, и продемонстрировать миру уважению к народу Мьянмы", - заявил глава Белого дома.

По его словам, на счетах в банках на территории США хранятся средства республики в размере миллиарда долларов.

"Американское правительство делает шаги, чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к одному миллиарду долларов из средств правительства Бирмы (Мьянмы - ред.), которые находятся в США", - подчеркнул Байден.

При этом он уточнил, что конкретные лица, которые попадут в санкционный список, будут определены до конца недели.

Напомним, в Мьянме в ночь на 1 февраля произошел военный переворот. Президент страны Мин Вьин и премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу.

В связи с этим в стране вспыхнули массовые протесты. Сегодня во время разгона демонстрантов полиция использовала водометы, резиновые пули и боевые патроны.

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Теги: США, Мьянма, военные перевороты, Байден, переворот, санкции, Госпереворот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    11.02.2021, 00:21
Оценка:  +1
Graddfeydd
Оленевода (Кужугетовича) не забудьте в списки внести - после его визита в Мьянму и налаживания "военно-технического сотрудничества" переворот у них и произошел. Вата куда не влезет - всё в говно превращает вокруг себя.
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