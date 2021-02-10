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В Канаде упал частный самолет, погиб человек

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Самолет Blackshape BS100 совершил аварийную посадку в лесополосе, в результате чего загорелся.
Место крушения Blackshape BS100
Место крушения Blackshape BS100
twitter.com/OttFire

На западе канадской столицы Оттавы, в лесополосе недалеко от местного аэропорта Карп, упал и загорелся частный самолет Blackshape BS100. Предварительно, на борту был только пилот, который погиб. Об этом вечером в среду, 10 февраля, сообщило Пожарное управление Оттавы в Twitter.

Отмечается, что в экстренную службу поступило сообщение о крушении небольшого самолета к югу от аэропорта. Прибыв на место аварии, спасатели обнаружили охваченный пламенем борт. Огонь загасили.

По данным полиции города, погиб один человек - мужчина, который управлял самолетом.

На месте аварии работают специалисты канадского Совета по безопасности на транспорте, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, в Парагвае разбился самолет Военно-воздушных сил страны, погибли семь человек. При этом одному военному удалось выжить.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, частный, жертва, пилот, Оттава, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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