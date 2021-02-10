В Канаде упал частный самолет, погиб человек

Самолет Blackshape BS100 совершил аварийную посадку в лесополосе, в результате чего загорелся.

На западе канадской столицы Оттавы, в лесополосе недалеко от местного аэропорта Карп, упал и загорелся частный самолет Blackshape BS100. Предварительно, на борту был только пилот, который погиб. Об этом вечером в среду, 10 февраля, сообщило Пожарное управление Оттавы в Twitter.

Отмечается, что в экстренную службу поступило сообщение о крушении небольшого самолета к югу от аэропорта. Прибыв на место аварии, спасатели обнаружили охваченный пламенем борт. Огонь загасили.

По данным полиции города, погиб один человек - мужчина, который управлял самолетом.

На месте аварии работают специалисты канадского Совета по безопасности на транспорте, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.

Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc — Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021

Как сообщалось, в Парагвае разбился самолет Военно-воздушных сил страны, погибли семь человек. При этом одному военному удалось выжить.

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