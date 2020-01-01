Европол ликвидировал группировку, похитившую $100 млн у знаменитостей

Хакеры переводили на свои счета деньги и криптовалюту, воровали личные данные жертв и их учетные записи в соцсетях.

Правоохранители из пяти стран при поддержке Европола вели расследование

В результате международного расследования о хищении более 100 миллионов долларов у блогеров, звезд спорта, шоу-бизнеса и других знаменитостей были арестованы десять членов преступной хакерской группировки.

Об этом говорится в пресс-релизе Европола, обнародованном в среду, 10 февраля.

Отмечается, что злоумышленники путем взлома получали доступ к телефонам, после чего брали под контроль приложения и учетные записи, получив возможность менять пароли.

Таким образом хакеры переводили на свои счета деньги и криптовалюту. Кроме того, они воровали личные данные жертв и их учетные записи в соцсетях.

Так, восемь членов банды были арестованы 9 февраля, еще двоих задержали ранее в Бельгии и Мальте.

В расследовании принимали участие правоохранители из США, Канады, Бельгии, Британии и Мальты при поддержке Европола.

Как сообщалось, ранее Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран и что на фоне пандемии такая незаконная деятельность продолжит процветать.

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