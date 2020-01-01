В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 530 километрах к востоку от административного центра Новой Каледонии города Нумеа.

Накануне в упомянутом районе произошли еще несколько сильных подземных толчков csis.org

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в четверг, 11 февраля, у группы островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии - заморской территории Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 530 километрах к востоку от административного центра Новой Каледонии города Нумеа с населением около 93 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

При этом накануне утром в упомянутом районе произошли еще несколько сильных подземных толчков магнитудой от 6,0 до 7,2. Тогда Национальный центр предупреждения о цунами США издал предостережение об угрозе волны, однако его вскоре отменили.

Ранее землетрясение силой 5,4 балла произошло на западе Японии. Эпицентр находился примерно в 38 километрах к северо-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава.

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